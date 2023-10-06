Вибух на нафтопроводі у Франківську: постраждалих дітей готують до лікування за кордоном [ Редагувати ]
Стан двох дітей, які постраждали на Івано-Франківщині після вибуху на нафтопроводі, медикам вдалося стабілізувати. 8- та 11-річних хлопців у важкому стані медики доставили в опікове відділення лікарні. Там хірурги провели життєво необхідні перевʼязки, аби дітей підготувати до тривалого транспортування за кордон. Деталі - в сюжеті Христини Гашенко.
До львівської лікарні святого Миколая з Івано-Франківська каретами швидкої медики доставили двох дітей з опіками. Обоє хлопців - у важкому стані. У них обпечено більше як вісімдесят відсотків тіла.
Михайло Білоусов, анестезіолог дитячої лікарні Св.Миколая:
В першу чергу нам треба зберегти температурний режим. Так як велика поверхня тіла є уражена і терморегуляція є дуже порушена, так само велика втрата відповідно рідними за рахунок ураженої ділянки, тому компенсувати всі втрати.
Дітей лікарі помістили у реанімацію. Навіть перевʼязки роблять під наркозом.
Леся Стрілка, лікарка-комбустіолог Першого медоб'єднання Львова:
Ми не можемо одночасно взяти і відкрити ну принаймні, нам анестезіологи нам не рекомендують, попросили цього не робити, щоб одночасно не відкрити усе тіло, то, що він буде втрачати тепло, дуже різко, кожен із цих хлопчиків,оскільки у них уражена велика площа тіла.
Перевʼязки тривають близько трьох годин. Щоб у хлопців не виникали ускладнення та не утворювалися набряки, руки та ноги лікарі ставлять у спеціальне положення.
Сергій Худа, фізичний терапевт дитячої лікарні Св. Миколая:
Руки пацієнта мають бути відведені в 90 градусів, голова закинута назад. Тому що в нього є опіки власне попередньої поверхні так. Тобто ми формуємо максимально правильне положення для того, щоб пацієнт загоюваася правильно.
Житєві показники у дітей в нормі. Їх готують до тривалої дороги в одну із клінік Німеччини.
Це спеціальний реанімаційний набір, який будемо використовувати під час транспортування, сюди входить апарат штучної вентиляції легень.
Леся Стрілка, лікарка-комбустіолог Першого медоб'єднання Львова:
Якщо вони переживуть транспортування і все буде добре, то в подальшому їх чекає не одна, можливо, десятки етапних нетрактомій, закривання закриття ран алошкірою.
Окрім дітей до опікового відділення львівської лікарні з Івано-Франківщини доставили ще двох дорослих. У жінки - 30% опіків, в чоловіка - 50.
Галина Саян, керівниця Центру термічної травми та пластичної хірургії Першого медичного об'єднання Львова:
Також обоє у палаті інтенсивної терапії, на завтра вони також будуть транспортовані у Німеччину.
За кордоном на постраждалих дітей та дорослих чекає тривале лікування.
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