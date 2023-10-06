"Привид Києва" - безсмертний. Саме під такою назвою пройшов захід в Києві у Національному музеї історії України у Другій Світовій війні. Зустріч присвячена в памʼять про загиблого майора Повітряних сил України Андрія Пільщикова, що відомий за позивним "Джус".

Пілот винищувача МіГ-29 сорокової бригади тактичної авіації загинув 25 серпня цього року в небі Житомирщини під час тренувального польоту. Мама загиблого розповіла біографію сина та показала фото, які ніхто до цього не бачив. Також прийшли побратими й друзі загиблого, аби вшанувати памʼять про героя. На заході побувала й наша знімальна група.

Мама загиблого пілота "Джуса" ділиться історією досягнення сина. Андрія Пільщикова поховали 40 днів тому. На пам'ять про сина пані Лілія разом із Національним музеєм історії України у Другій Світовій війни влаштували захід "Привид Київ - безсмертний". В підрозділі з однойменною назвою служив тридцятирічний пілот винищувача МІГ-19.

Лілія Авер'янова, мати загиблого пілота "Джуса":

Андрій вже став героїчною частиною цієї памʼяті. Важливо говорити не стільки про історію життя, а стільки про те, що має залишитися на те, що мають спиратися майбутні покоління. Багато кажуть: а чого про нього стільки говорять? Бо він був настільки багатогранним, що він не обмежувався тільки військовою службою.

"Джус" окрім військової служби активно долучався до дипломатичної роботи, а ще був педагогом в Авіаційно-космічному центрі Київського палацу дітей та юнацтва. Учні авіаційного центру також прийшли вшанувати памʼять. Один з юних льотчиків - Назар. Хлопчина два роки навчається керувати літаком. Має вже досягнення, бо попри вік - 12 років - його вже допустили до польотного конвеєру. Назар каже, що "Джус" - це приклад для багатьох.

Назар Карманніков, учень Авіаційно-космічного центру Київського палацу дітей та юнацтва:

Він допомагав організовувати змагання в авіційно-космічному центрі. Що він служив в 40 бригаді та навчався в Харківському авіаційному університеті, а також наскільки я бачу з нашивок, він в авіації Харкова.

Андрій Пільщиков з самого дитинства обожнював літаки. 15-річним він прийшов до злітної смуги, аби подивитись на роботу пілотів, - згадує його товариш.

"Сталкер", командир тактичної авіаційної групи:

Ви просто уявіть, підліток в камуфляжі та в берцах в 40 градусів жари. Та каже: я трошки подивлюсь, як ви літаєте. І в той день вже почав відвідувати уроки і вперше піднявся в небо з нашими пілотами.

Після цього Андрій ніколи не переставав любити польоти. На початку повномаштабного вторгення "Джус" став одиним з найсильніших "привидів" столиці. Загинув - теж у небі, під час навчань над Житомирщиною.

"Сталкер", командир тактичної авіаційної групи:

Останній раз ми з ним за годину до його загибелі. Я зателефонував. Ми з ним поспілкувався. Ми обговорили службові питання. Останнє, що я написав: Прощавай, Андрюха! Але він вже не прочитав. Бо вже настала загибель.

У музеї кажуть - пам'ять про наших героїв має жити вічно, тож і надалі влаштовуватимуть такі заходи на спомин про українських захисників.