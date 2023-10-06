Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по Харкову зранку 6 жовтня зросла до 16 осіб. З-під завалів дістали тіло дитини.

Про це повідомляє Telegram голови Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Під завалами знайшли дитину 10 років, на жаль, хлопчик загинув. Попередньо, постраждали 16 людей, в тому числі 11-місячна дитина", - написав Синєгубов.

Наразі на місці влучань працюють рятувальники, розбирають завали.

Водночас, за словами речника обласної прокуратури Дмитра Чубенка, внаслідок ранкової атаки по Харкову за допомогою звернулися близько 20 людей.

Тип ракет, які використовували російські терористи, зараз встановлюється фахівцями.

Мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону підтвердив кількість постраждалих.

"Хочу сказати, що в нас є 16 постраждалих. На жаль, є загиблий хлопчик 10 років. Це житлові будинки, які обстрілює ворог. Зараз не можу сказати на скільки є остаточною цифра постраждалих, але наразі мова йде про 16", - сказав він.

Терехов зазначив, що повітряна тривога пролунала одразу, як розпочалися вибухи. Але дуже мала відстань.

"Ми повинні розуміти, що така відстань, що "Іскандер" прилітає дуже швидко", - додав мер.

Нагадаємо, вранці 6 жовтня росіяни атакували центр Харкова. Внаслідок атаки щонайменше дев'ять людей отримали поранення.

Вибухи пролунали близько 6:46, одразу після цього в області оголосили повітряну тривогу.