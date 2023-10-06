У Грозі зросла кількість жертв через російський ракетний удар (відео) [ Редагувати ]
Кількість жертв у селі Гроза Харківської області знову зросла. Через ракетний удар росіян загинуло 52 людей.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Наразі 52 людини загинули внаслідок цього ракетного обстрілу. Одна людина відповідно померла у медичному закладі", - сказав він.
Варто зазначити, що внаслідок цинічної атаки росіян загинуло 15% жителів села Гроза. Як зазначили правоохоронці, у населеному пункті мешкало 330 осіб.
Нагадаємо, російські терористи вдарили по селу Гроза Харківської області. Балістичні ракети "Іскандер" влучили у кафе та магазин. На момент атаки у кафе відбувалися поминки за полеглим військовим.
Серед жертв атаки 8-річний хлопчик. Вчорашній удар став наймасованішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабної війни.
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