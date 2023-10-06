Швеція відправить Україні новий пакет військової підтримки на суму 2,2 млрд крон (199 млн доларів), що складається в основному з боєприпасів і запасних частин для раніше переданих систем.

Про це заявив міністр оборони Пол Йонсон, повідомляє Reuters.

Новий пакет військової допомоги Швеції стане 14-м пакетом військової допомоги Україні з початку війни, внаслідок чого загальна вартість такої допомоги скандинавської країни становитиме трохи більше 22 мільярдів крон (2 млрд доларів).

Йонсон повідомив на прес-конференції, що уряд також офіційно доручив збройним силам проаналізувати, чи Швеція зможе відправити винищувачі Jas Gripen до України.

Згідно з рішенням уряду Швеції, обов'язковою умовою можливої передачі винищувачів JAS 39 Gripen Україні є те, що Швеція спочатку стане членом НАТО.

"Уряд доручає Збройним силам Швеції ретельно проаналізувати та повідомити про умови можливої підтримки України бойовою авіацією за підтримки Управління оборонної техніки (FMV). Звіт повинен включати, серед іншого, вплив на обороноздатність, оборонну економіку та іншу оборонну діяльність та планування", - йдеться у повідомленні.

Важливим вихідним значенням для аналізу є ознайомча підготовка на JAS 39 Gripen, яку українські пілоти та наземний персонал пройшли під егідою Збройних сил Швеції.

Згідно з рішенням, збройні сили також мають повідомити умови можливої підтримки в рамках міжнародної коаліції F-16, частиною якої є Швеція.

Нагадаємо, Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122.