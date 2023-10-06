Зранку, 6 жовтня, у Харкові пролунали вибухи. російські окупанти обстріляли місто. Сталося це о 6:46 ранку.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку по Харкову.

"Харків, російський удар цього ранку. Убита дитина – хлопчик. Десять років йому було... Мої співчуття рідним і близьким!

Понад 20 людей постраждали. Усім пораненим надається необхідна допомога.

Рятувальна операція триває. Вдячний кожному, хто допомагає нашим людям.

І я дякую всім нашим воїнам, які, попри все, рухаються вперед, знищують окупантів і наближають повернення справедливості для України. Наша стійкість, наш рух і щоденні втрати окупантів – це те, що має бути відповіддю на російський терор", - написа в президент.

Нагадаємо, війська рф вранці 6 жовтня здійснили ракетну атаку по Харкову, і удар прийшовся по центру міста, а саме по Київському та Основ'янському районах.

Попередньо для ударів по Харкову російські окупанти застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М".