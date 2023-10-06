Зеленський показав наслідки ранкового ракетного удару по Харкову [ Редагувати ]
Зранку, 6 жовтня, у Харкові пролунали вибухи. російські окупанти обстріляли місто. Сталося це о 6:46 ранку.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку по Харкову.
"Харків, російський удар цього ранку. Убита дитина – хлопчик. Десять років йому було... Мої співчуття рідним і близьким!
Понад 20 людей постраждали. Усім пораненим надається необхідна допомога.
Рятувальна операція триває. Вдячний кожному, хто допомагає нашим людям.
І я дякую всім нашим воїнам, які, попри все, рухаються вперед, знищують окупантів і наближають повернення справедливості для України. Наша стійкість, наш рух і щоденні втрати окупантів – це те, що має бути відповіддю на російський терор", - написа в президент.
Нагадаємо, війська рф вранці 6 жовтня здійснили ракетну атаку по Харкову, і удар прийшовся по центру міста, а саме по Київському та Основ'янському районах.
Попередньо для ударів по Харкову російські окупанти застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М".
по темі
Знімальна група португальського телеканалу RTP потрапила під ракетний обстріл центру Харкова вранці 6 жовтня
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по Харкову зранку 6 жовтня зросла до 16 осіб
Українські військові зіткнулися на фронті із викликом через дефіцит сил протиповітряної оборони (ППО)
Сьогодні, 6 жовтня Харків був атакований близько 7:00. росіяни вдарили по центру міста
Складнощі контрнаступу українських захисників полягають у відсутності достатньої кількості боєприпасів та систем протиповітряної оборони