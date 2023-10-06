Айфон на 128 Гб: кому підійде такий обсяг? [ Редагувати ]
За нинішніми мірками 128 Гб для iPhone з просунутими технічними характеристиками - обмаль. Однак такий обсяг досі має високий попит. І справа навіть не в ціні, хоча вона у пристроїв дуже приваблива. Багатьом користувачам просто не потрібен комп'ютерний запас постійної пам'яті.
Цільова аудиторія у Айфонів зі 128 Гб на борту широка і різношерста.
Діти та підлітки
Складно знайти дитину, яка б не мріяла про смартфон із заповітним яблучком на "спинці".
По-перше, девайс приваблює широким арсеналом функцій та зручним інтерфейсом.
По-друге, він є статусним.
Вимоги до апаратного забезпечення у дітей невисокі, 128 Гігабайт вистачає з лишком.
Щоб не витрачати занадто багато грошей, можна купити базовий Айфон 13 128 Гб, "мінік" з тієї ж серії або SE 2022.
Бізнесмени
Телефон для бізнесу – мінімалістичний та надійний. Бажано – з підтримкою кількох номерів. Також список обов'язкових характеристик включає:
- містку телефонну книгу,
- зручне керування однією рукою,
- актуальні стандарти мобільного зв'язку,
- ефективний захист від злому та крадіжки даних.
Про великий запас постійної пам'яті — жодного слова, оскільки бізнес-завдання переважно вирішуються в режимі он-лайн і не перевантажують диск.
Фрілансери
Професійні текстовики, перекладачі, онлайн-репетитори, коучі та віртуальні помічники здатні "вкластися" в 64 Гб, а 128 Гб - це ще й запас на розваги.
Перфекціоністи, які не люблять зберігати зайвого
У перфекціоністів порядок навіть у пам'яті мобільного телефону. Усі файли розсортовані за папками зі змістовними назвами. Корисна звичка - регулярне чищення накопичувача. Відповідно, навіть за малої ємності він просто не встигає "забиватися" під зав'язку.
Офісні працівники
Мобільні версії аплікацій для ведення бухгалтерії, створення бізнес-планів та організації електронного документообігу важать не так уже й багато. При ємності 128 Гб ці інструменти ледве займають четверту частину всієї доступної пам'яті.
Невелика кількість пам'яті на Айфоні – не проблема, оскільки існують хмарні сховища. Вони можуть зберігати резервну копію всіх даних з телефону або файли особливої важливості.
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