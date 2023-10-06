За нинішніми мірками 128 Гб для iPhone з просунутими технічними характеристиками - обмаль. Однак такий обсяг досі має високий попит. І справа навіть не в ціні, хоча вона у пристроїв дуже приваблива. Багатьом користувачам просто не потрібен комп'ютерний запас постійної пам'яті.

Цільова аудиторія у Айфонів зі 128 Гб на борту широка і різношерста.

Діти та підлітки

Складно знайти дитину, яка б не мріяла про смартфон із заповітним яблучком на "спинці".

По-перше, девайс приваблює широким арсеналом функцій та зручним інтерфейсом.

По-друге, він є статусним.

Вимоги до апаратного забезпечення у дітей невисокі, 128 Гігабайт вистачає з лишком.

Щоб не витрачати занадто багато грошей, можна купити базовий Айфон 13 128 Гб, "мінік" з тієї ж серії або SE 2022.

Бізнесмени

Телефон для бізнесу – мінімалістичний та надійний. Бажано – з підтримкою кількох номерів. Також список обов'язкових характеристик включає:

містку телефонну книгу,

зручне керування однією рукою,

актуальні стандарти мобільного зв'язку,

ефективний захист від злому та крадіжки даних.

Про великий запас постійної пам'яті — жодного слова, оскільки бізнес-завдання переважно вирішуються в режимі он-лайн і не перевантажують диск.

Фрілансери

Професійні текстовики, перекладачі, онлайн-репетитори, коучі та віртуальні помічники здатні "вкластися" в 64 Гб, а 128 Гб - це ще й запас на розваги.

Перфекціоністи, які не люблять зберігати зайвого

У перфекціоністів порядок навіть у пам'яті мобільного телефону. Усі файли розсортовані за папками зі змістовними назвами. Корисна звичка - регулярне чищення накопичувача. Відповідно, навіть за малої ємності він просто не встигає "забиватися" під зав'язку.

Офісні працівники

Мобільні версії аплікацій для ведення бухгалтерії, створення бізнес-планів та організації електронного документообігу важать не так уже й багато. При ємності 128 Гб ці інструменти ледве займають четверту частину всієї доступної пам'яті.

Невелика кількість пам'яті на Айфоні – не проблема, оскільки існують хмарні сховища. Вони можуть зберігати резервну копію всіх даних з телефону або файли особливої ​​важливості.