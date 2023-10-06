Мобілізація в Україні є актуальною темою, що стурбовано обговорюється серед громадян. Багато хто хоче зрозуміти, чи стосується ця ініціатива абсолютно всіх чоловіків в країні. Речник Полтавського обласного Територіального Центру Комплектування та Соціального Захисту військовослужбовців, майор Роман Істомін, у своєму інтерв'ю для Telegraf, спробував роз'яснити сутність цієї ситуації.

Відповідаючи на запитання про те, чи розповсюджується мобілізація на всіх українських чоловіків, майор Істомін підкреслює, що важливо розуміти, що кожен чоловік, який має військовий обов'язок, повинен бути готовий захищати свою країну. Загроза, яку становить військова агресія, потенційно може стати реальністю для будь-якого громадянина. Тому необхідно бути готовими до можливого виклику і взяти на себе відповідальність за захист власної країни.

Ситуація, звісно ж, є складною та напруженою, і вимагає від громадян України обережності та готовності допомагати своїй країні у будь-який момент. Важливо пам'ятати, що долі нації залежать від її об'єднаної підтримки та готовності захищати свободу та незалежність.

Ну, якщо казати про "всі" як про все населення України, то навряд чи. Але якщо брати саме військовозобов'язаних громадян, то цілком можливо. Я б сказав так: кожен чоловік вже має зрозуміти, що йому, швидше за все, доведеться захищати Батьківщину зі зброєю в руках. І він має до цього готуватися.

Нагадаємо, військовим збільшили доплати, хто буде отримувати по 100 тисяч гривень.