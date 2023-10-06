Мобілізація в Україні є актуальною темою, яка хвилює багатьох громадян. Цей процес, безумовно, має велике значення для забезпечення обороноздатності країни та захисту від зовнішніх загроз. Існує деяка невизначеність та незрозумілість серед громадян щодо обов'язків у випадку мобілізації.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін заявив, що у разі відмови отримувати повістку, або ж розписуватись, людині загрожує адміністративне правопорушення. Ігнорування "бойової" повістки передбачає відкриття кримінальної справи. Про це він сказав в інтерв'ю Telegraf.

За словами майора Романа Істоміна, речника Полтавського обласного Територіального Центру Комплектування та Соціального Захисту військовослужбовців, мобілізація не торкнеться абсолютно всіх чоловіків в Україні. Однак це не означає, що деякі громадяни можуть уникнути військових обов'язків. Кожен військовозобов'язаний має розуміти, що йому може доведеться захищати свою країну зі зброєю в руках.

У випадку відмови отримувати повістку чи розписуватись, представник ТЦК та СП може скласти на громадянина протокол про адміністративне правопорушення. Згідно зі статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розмір штрафу становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що відповідає сумі від 850 до 1700 гривень.

Також варто зауважити, що ігнорування "бойової" повістки може призвести до відкриття кримінальної справи. Згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, у такому випадку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Сьогодні в Україні діє загальна мобілізація, яка здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. Зокрема, призивають резервістів та учасників операцій на сході України. Військова оборона та безпека країни вимагають об'єднаної підтримки та готовності захищати свободу та незалежність.

Нагадаємо, військовим збільшили доплати, хто буде отримувати по 100 тисяч гривень.