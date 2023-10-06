У пʼятницю, 6 жовтня, норвезький Нобелівський комітет у Осло оголосив ім'я лауреата Нобелівської премії миру за 2023 рік. Ця престижна нагорода була присуджена іранській правозахисниці Наргіз Мохаммаді за її видатні заслуги у збереженні миру та прав людини.

Нобелівська премія миру вручається щорічно, починаючи з 1901 року, особам, які здійснили значний внесок у справу згуртування народів і скорочення чисельності військ, а також у проведенні мирних конгресів і приверненні до них уваги. Ця нагорода відзначається як одна з найпрестижніших у світі.

Лауреат Нобелівської премії миру отримує диплом та медаль, а також грошову винагороду у розмірі 11 млн шведських крон (близько 101,4 тисячі доларів). Ця нагорода є визнанням і підтримкою для осіб, які присвятили своє життя боротьбі за права та мир у світі.

Цьогоріч було подано 351 кандидатуру для отримання Нобелівської премії миру, що стало другою найбільшою кількістю претендентів у історії цієї нагороди. За багатолітню історію премії миру її отримали 110 осіб, а на кілька років нагорода була присуджена більше ніж одному лауреату. Іранська правозахисниця Наргіз Мохаммаді приєднається до списку видатних осіб, які були визнані за їхній вагомий внесок у сприянні миру і правам людини.

Лауреатами Нобелівської премії миру були різні особистості з різних галузей діяльності, а серед них наймолодшою була пакистанська феміністка Малала Юсафзай, якій премію присудили у 2014 році, коли їй було всього 17 років. Найстаршим лауреатом був британський фізик Юзеф Ротблат, якому премію вручили у 1995 році, коли йому виповнилося 87 років. Нобелівська премія миру залишається символом важливості роботи на благо всього світу і розвитку міжнародного співробітництва для досягнення загального миру та стабільності.

Нагадаємо, Нобелівський комітет 3 жовтня оголосив лауреатів премії у галузі фізики. Ними стали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауш і Анн Л'Ульє за експериментальні методи вивчення динаміки електронів у матерії.