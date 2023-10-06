Ракетний удар по Харкову: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару російських сил по Харкову зранку 6 жовтня зросла до 29 осіб. Під завалами вдалося дістати ще одне тіло загиблого.
Про це інформується у повідомленнях міського голови Харкова Ігоря Терехова та міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, опублікованих в Telegram.
Кількість жертв та постраждалих від вранішніх ударів по Харкову зростає. Знайшли ще одне тіло - загибла жінка, 1955 року народження.
У страшному інциденті, що стався у місті, жінка, яка виявилася бабусею, переживає найбільший кошмар - втрату свого 10-річного онука та поранення її 11-місячної онучки.
Інформацію про цю трагедію офіційно підтвердив голова Міністерства внутрішніх справ України, Ігор Клименко, о 12:20.
Наразі, нова інформація, яка надійшла з Офісу генерального прокурора, говорить про 2 загиблих та 29 поранених внаслідок цього страшного інциденту.
Світова спільнота висловлює глибоке співчуття всім, хто постраждав унаслідок цієї трагічної події, і закликає до миттєвого припинення насильства і настання миру на Україні.
Нагадаємо, цього ранку російські окупанти атакували центр Харкова. Внаслідок атаки, за останніми даними, отримали поранення 16 людина, є жертва.
Вибухи пролунали близько 6:46, одразу після цього в області оголосили повітряну тривогу.
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