Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару російських сил по Харкову зранку 6 жовтня зросла до 29 осіб. Під завалами вдалося дістати ще одне тіло загиблого.

Про це інформується у повідомленнях міського голови Харкова Ігоря Терехова та міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, опублікованих в Telegram.

Кількість жертв та постраждалих від вранішніх ударів по Харкову зростає. Знайшли ще одне тіло - загибла жінка, 1955 року народження.

У страшному інциденті, що стався у місті, жінка, яка виявилася бабусею, переживає найбільший кошмар - втрату свого 10-річного онука та поранення її 11-місячної онучки.

Інформацію про цю трагедію офіційно підтвердив голова Міністерства внутрішніх справ України, Ігор Клименко, о 12:20.

Наразі, нова інформація, яка надійшла з Офісу генерального прокурора, говорить про 2 загиблих та 29 поранених внаслідок цього страшного інциденту.

Світова спільнота висловлює глибоке співчуття всім, хто постраждав унаслідок цієї трагічної події, і закликає до миттєвого припинення насильства і настання миру на Україні.

Нагадаємо, цього ранку російські окупанти атакували центр Харкова. Внаслідок атаки, за останніми даними, отримали поранення 16 людина, є жертва.

Вибухи пролунали близько 6:46, одразу після цього в області оголосили повітряну тривогу.