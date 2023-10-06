Україна повернула тіла ще 64 загиблих військових [ Редагувати ]
У пʼятницю, 6 жовтня, Україні вдалося повернути тіла 64 загиблих захисників, які віддали своє життя на фронті. Це важливий крок у врегулюванні питань, пов'язаних із загиблими військовослужбовцями, і свідчить про зусилля України в роботі над поверненням тіл своїх героїв. Про це повідомляється у Telegram.
Цей процес відповідає нормам Міжнародного гуманітарного права і свідчить про важливість поваги до життя кожного воїна. Україна продовжує докладати всі можливі зусилля для знаходження та повернення своїх захисників, які зникли безвісти або потрапили до полону під час війни проти російської агресії.
Ця подія показує важливість гуманітарних питань у конфліктах та необхідність спільних зусиль для врегулювання ситуації та забезпечення миру та безпеки для всіх громадян. Україна продовжує працювати над поверненням своїх співгромадян та вирішенням інших гуманітарних питань, пов'язаних із конфліктом на сході країни.
Нагадаємо, що раніше в Україну повернули десантників, які перебували в окупації. Також Україна повернула ще 19 дітей з тимчасово окупованих рф територій
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