Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття прийняв важливе рішення щодо збільшення мінімального розміру допомоги по безробіттю в Україні. За новими правилами, мінімальна допомога по безробіттю становитиме 1500 гривень.

Також, важливо відзначити, що біженці отримуватимуть щомісячну допомогу у розмірі 2500 гривень. Про це свідчить постанова N 60 від 14 вересня 2023 року.

Ця постанова Фонду була прийнята і зареєстрована в Мін'юсті 2 жовтня 2023 року, і вона набере чинності з дня свого офіційного опублікування. Важливо зазначити, що нові правила стосуються допомоги, яка буде виплачуватися з 31 липня 2023 року.

Згідно з цим рішенням, допомога у розмірі 1500 гривень надається особам без страхового стажу та тим, хто працював протягом останнього року менше ніж 7 місяців.

Крім того, розмір 2500 гривень встановлено для таких категорій осіб:

Осіб, які були взяті на облік внутрішньо переміщеними особами і не мають необхідних документів для надання статусу безробітного.

Внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, де тривають бойові дії, і не мають необхідних документів, але відомості про них наявні в державних реєстрах.

Ці зміни в розмірах допомоги по безробіттю в Україні спрямовані на поліпшення соціального захисту громадян та покращення їхнього матеріального стану, особливо у важкі періоди, коли безробіття може бути спричинене різними обставинами, включаючи конфлікти та переміщення населення.

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