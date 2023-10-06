Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та начальник Генерального штабу Сергій Шаптала здійснили важливий візит на південь України, де вони відвідали оперативно-стратегічне угруповання військ під назвою "Таврія". Про це Залужний повідомив у Telegram.

Цей візит був спрямований на аналіз поточної обстановки та загрози, які стоять перед Силами оборони України на південному фронті. Командувачі провели роботу в угрупованнях військ, які беруть участь у важливих оборонних і наступальних операціях.

З метою забезпечення ефективного керівництва та відповіді на постійно динамічну обстановку на фронті, військове керівництво здійснило аналіз загроз та розглянуло подальші можливі кроки для зміцнення оборони та захисту України на півдні країни.

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" охоплює велику територію, включаючи Запорізьку область та територію аж до Авдіївки у Донецькій області. Цей візит головних військових командирів підкреслює важливість контролю над цим регіоном та готовність України до забезпечення національної безпеки.

Нагадаємо, що Залужний поговорив з командувачем сил НАТО в Європі.