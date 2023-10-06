Місто Київ завжди славилося своєю культурною активністю та різноманітністю подій. Через різні виклики та обставини, які можуть виникати в житті країни, культурна та розважальна сцена міста залишається живою та активною. Заплановані події на 7-8 жовтня дозволять мешканцям та відвідувачам міста отримати приємні враження та зануритися в атмосферу культури та мистецтва.

Нехай ці заходи стануть додатковим витоком натхнення для всіх, хто бере в них участь, та нехай вони нагадають нам про важливість культурного обміну та взаєморозуміння в цей важкий час.

Кіноафіша

На ці вихідні, 7-8 жовтня 2023 року, у кінотеатрах України очікується цікава кіноафіша, де буде можливість подивитися нові фільмів. Також пройде "Фестиваль польського кіно" - це можливість подивитися найкращі фільми з Польщі та оцінити їхню кінематографічну майстерність.

За вихідні ви зможете вибрати фільм, який вас цікавить найбільше та насолодитися гарним часом у кінотеатрі. Насолоджуйтесь переглядом!

Brave Wine. Фестиваль найкращих українських вин

7-8 жовтня фестиваль українських вин Brave Wine повертається! Brave Wine – це унікальна нагода познайомитись з провідними українськими виноробами, скуштувати деякі вина нового сезону та витримані старі вінтажі, послухати лекції та відвідати десятки дегустацій, взяти участь у благодійних аукціонах та дізнатися більше про тих, хто творить історію українського виноробства сьогодні, відвідавши виставку "Нерозказана історія українського виноробства". Brave Wine – це те саме місце, де ви зможете по-справжньому закохатись в нову хвилю українського виноробства.

Коли: 07 жовтня, 11:30

Де: Київ, вул. Князів Острозьких, 8 (м. Арсенальна)

Ціна: 200 - 350 грн

Матч зірок

В Україні стартує футбольна медіа ліга Організатором виступає "Українська футбольна медіа ліга". Перші матчі пройдуть у Києві вже 08.10 на стадіоні "Локомотив". А кульмінацією ігрового дня стане благодійний "Матч Зірок", метою якого стане збір на автівки для наших захисників.

Старт турніру о 10:00. "Матч Зірок" розпочнеться о 14:00. Ігри медійних команд відбудуться о 10:00, 12:00 та 16:30.

Весь прибуток з благодійних квитків буде переданий на ЗСУ. Вартість благодійного квитка – 200 грн. І він дає право на відвідування усіх матчів ігрового дня.

Коли: 08 жовтня 2023 р, 10:00

Де: Стадіон "Локомотив"

Ціна: 200 грн.

Скрипаль на даху

Чому скрипаль на даху? На це питання досить часто доводилося відповідати художнику Марку Шагалу, лейтмотивом творчості якого став образ скрипаля, занадто яскравого і незвичайного, щоб існувати в реальності. Проте, художник незмінно повторював, що Скрипаль на даху - це реальність! Скрипаль, мовляв, забрався на дах, щоб його не тривожили.

Мюзикл "Скрипаль на даху", який вперше був поставлений на Бродвеї в 1964 році, підкорив серця мільйонів!

Час: 8 жовтня, 19.00

Де: Театр Оперети вул. Б. Васильківська, 57/3

Ціна: квитки від 100.00 грн.

Harry Potter: Музика з фільмів у виконанні Оркестру

"Harry Potter: Музика з фільмів у виконанні Симфонічного Оркестру" - це концерт, на якому ви почуєте саундтреки з фільмів про Гаррі Поттера у масивному живому виконанні симфонічного оркестру. Разом із сім’єю або друзями, Ви отримаєте досвід, який неможливо повторити прослуховуючи музику на звичайній побутовій техніці.

Час: 8 жовтня, 18.00

Де: Жовтневий палац Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Ціна: купити квитки.

Стендап Розгони

Запрошуємо Вас до "Underground Standup Club". Саме тут зароджується справжня українська стендап-комедія. Саме тут у мирні часи ми збиралися кожен вечір, щоб провести його разом. Кухня та бар - звичайно ж будуть працювати, тож як і раніше зможете замовити собі щось смачне.



20% від зібраних коштів будуть надіслані на потреби ЗСУ.