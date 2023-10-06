Найближчими днями Україну очікують метеорологічні явища, які варто врахувати та бути готовими до них. У більшості регіонів країни можливі нічні заморозки, які можуть вплинути на температурний режим.

За інформацією Укргідрометцентру, вночі 9 та 10 жовтня, в Київській області на поверхні ґрунту очікуються заморозки в межах від 0 до +5 градусів Цельсія. Проте в самому місті Києві падіння температури не прогнозується.

Такі умови можуть вплинути на погодні умови та сільськогосподарські роботи. Важливо бути обачливими та готовими до можливих заморозків, особливо для тих, хто займається сільським господарством або садівництвом.

Зокрема, заморозки можливі вночі 9 жовтня в Україні, за винятком південної частини, та 10 жовтня в більшості областей країни. Будьте обережні та дотримуйтеся необхідних заходів для захисту від негоди.

Раніше ми писали про те, що у турецькому місті Малатья, що постраждало від сильного землетрусу, керованим вибухом було одночасно знесено дев'ять 15-поверхових будівель. У місті понад 36 тисяч будівель отримали серйозні пошкодження внаслідок землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6 бала із центрами у провінціях Пазарчик та Ельбістан.