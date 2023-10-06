Сумського міського голову Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, у пʼятницю, 6 жовтня, відпустили під заставу. Про це повідомляє Суспільне.

Ця інформація була підтверджена пресслужбою Вищого антикорупційного суду України, яка повідомила про внесення за нього застави.

Згідно з раніше наданою інформацією, 4 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро та обрав запобіжний захід для Олександра Лисенка у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 476 200 гривень застави.

Справа Лисенка стосується підозри в хабарництві, де, за даними правоохоронців, мер Сум та чиновник Сумської міської ради вимагали гроші за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

Раніше ми писали про те, що суд арештував мера Сум. Лисенка антикорупційний суд залишив під вартою до 2 грудня 2023 року із можливістю внесення застави у розмірі 3 млн гривень.