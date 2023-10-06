У п'ятницю, 6 жовтня, після 11 годин 15 хвилин розгляду правок Парламент проголосував збільшення видатків Держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Згідно з ухваленим законопроєктом збільшуються видатки на:

Міноборони - на 211 млрд грн;

МВС - на 79 млрд грн;

Мінсоцполітики - на 16,5 млрд грн;

МЗС - на 1,3 млрд грн;

Мінстратпром - на 4,3 млрд грн;

СБУ - на 4,2 млрд грн;

ГУР - на 2,5 млрд грн;

Міністерство освіти - на 572 млн грн;

ДСЗІ - на 570 млн грн;

Службу зовнішньої розвідки - на 500 млн грн;

УДО - на 230,5 млн грн;

Міненерго - на 350 млн грн;

БЕБ - на 219 млн грн.

"Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн", - додав Железняк.

Раніше ми писали про те, якими будуть аліменти в 2024 році.