Рада ухвалила зміни до поточного бюджету [ Редагувати ]
У п'ятницю, 6 жовтня, після 11 годин 15 хвилин розгляду правок Парламент проголосував збільшення видатків Держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
Згідно з ухваленим законопроєктом збільшуються видатки на:
- Міноборони - на 211 млрд грн;
- МВС - на 79 млрд грн;
- Мінсоцполітики - на 16,5 млрд грн;
- МЗС - на 1,3 млрд грн;
- Мінстратпром - на 4,3 млрд грн;
- СБУ - на 4,2 млрд грн;
- ГУР - на 2,5 млрд грн;
- Міністерство освіти - на 572 млн грн;
- ДСЗІ - на 570 млн грн;
- Службу зовнішньої розвідки - на 500 млн грн;
- УДО - на 230,5 млн грн;
- Міненерго - на 350 млн грн;
- БЕБ - на 219 млн грн.
"Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн", - додав Железняк.
Раніше ми писали про те, якими будуть аліменти в 2024 році.
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