У Верховній Раді у п'ятницю, 6 жовтня, під час розгляду правок до державного бюджету на 2023 рік сталася штовханина між народними депутатами.

Представник фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко стрімив у сесійній залі, через що у нього виник конфлікт зі "слугами народу".

У своїх соціальних мережах Гончаренко опублікував відео інциденту. На кадрах видно, як перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець сперечається з Гончаренком, голова комітету з питань здоров'я Михайло Радуцький заважає знімати, а депутат Микола Тищенко забирає та викидає смартфон.

На захист Гончаренка став співголова "Європейської солідарності" Артур Герасимов, а спікер Ради Руслан Стефанчук закликав усіх повернутися на місця.

Згодом Гончаренко написав, що під час конфлікту Микола Тищенко порвав йому штани.