У Раді депутат Тищенко порвав Гончаренку штани та забрав телефон (відео) [ Редагувати ]
У Верховній Раді у п'ятницю, 6 жовтня, під час розгляду правок до державного бюджету на 2023 рік сталася штовханина між народними депутатами.
Представник фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко стрімив у сесійній залі, через що у нього виник конфлікт зі "слугами народу".
У своїх соціальних мережах Гончаренко опублікував відео інциденту. На кадрах видно, як перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець сперечається з Гончаренком, голова комітету з питань здоров'я Михайло Радуцький заважає знімати, а депутат Микола Тищенко забирає та викидає смартфон.
На захист Гончаренка став співголова "Європейської солідарності" Артур Герасимов, а спікер Ради Руслан Стефанчук закликав усіх повернутися на місця.
Згодом Гончаренко написав, що під час конфлікту Микола Тищенко порвав йому штани.
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