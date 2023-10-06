У Мережі вже давно подейкують про розрив співачки Віри Брежнєвої з продюсером і композитором Костянтином Меладзе, якого вона свого часу увела з родини з трьома дітьми. Сьогодні білявка підтвердила чутки.

Сьогодні Віра опублікувала в Instagram пост, який поставив крапку в чутках про її розлучення. Щоправда, артистка подала новину завуальовано, під "соусом" анонсу першого у кар'єрі україномовного мініальбому "Дякую".

Війна, розлучення, трансформації, вдячність, музика та голос… все це в моєму першому міні-альбомі українською "ДЯКУЮ".

Тож фанати залишилися без подробиць. Подейкують, що подружжя розлучилося торік, проживши у шлюбі майже 7 років.

Нагадаємо, зірки одружилися 2015 року в Італії. На весіллі пари були присутні лише найближчі. А ось їхній роман почався задовго до цього, ще в нульових, коли Брежнєва входила до складу сексапільного тріо "ВИА Гра".

У артистки двоє дітей - старша дочка Софія від союзу з Віталієм Войченком та 13-річна Сара від українського бізнесмена Михайла Кіпермана.

Зараз Віра Брежнєва мешкає в Європі, куди переїхала з росії після початку збройного вторгнення в Україну. Співачка припинила будь-яку співпрацю з країною-терористкою, засудила вторгнення рф в України та разом із волонтерами збирала допомогу українцям.

Костянтин Меладзе і досі мовчить про злочинну війну, розв'язану рф в Україні. Водночас його брат Валерій потрапив у кілька гучних скандалів.