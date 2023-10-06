Кабінет міністрів України на 15 років запровадить заборону на передачу у власність, використання або зміну цільового призначення земель Каховського водосховища. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уряд пропонує встановити заборону на передачу у власність, користування чи зміну цільового призначення земель Каховського водосховища. Відповідний законопроєкт підтримали сьогодні на засіданні.

Заборона діятиме протягом 15 років. Єдині виключення, які дозволені - це зміни з метою відновлення водосховища та здійснення заходів з охорони земель.

Важливо, аби за цей час землі під Каховським водосховищем не змінили цільове призначення. Тому встановлюємо такі заборони, і тим самим готуємо фундамент для відновлення водосховища та ГЕС", - написав голова уряду в соцмережах.

Шмигаль повідомив, що Кабмін додатково виділив 335 млн грн Херсонщині для подальших робіт, направлених на реалізацію програми подолання наслідків теракту росії на Каховській ГЕС:

187 млн грн спрямовуємо на першочергове відновлення об’єктів водо- й теплопостачання.

148 млн грн - на інші завдання, зокрема ремонт доріг у Херсоні, які необхідні для нормального функціонування міста.

Загалом на ліквідацію наслідків теракту росії на Каховській ГЕС Уряд виділив 11,9 млрд грн.

Нагадаємо, Каховське водосховище перестало існувати на початку червня 2023 року після підриву рашистами Каховської ГЕС.