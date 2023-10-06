Суд залишив Коломойського під арештом з можливістю застави у 3,891 млрд грн [ Редагувати ]
У п'ятницю, 6 жовтня, Київський апеляційний суд залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під арештом з можливістю застави в 3 млрд 891 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна.
Ухвалу судді Шевченківського райсуду Києва... та визначену заставу щодо Ігоря Коломойського залишити без змін, а апеляційні скарги захисників залишити без задоволення.
7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому власнику "ПриватБанку" та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
Нагадаємо, 2 вересня СБУ вручила Ігорю Коломойському підозру у шахрайстві (стаття 190 КК) та легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом (стаття 209 КК).
За версією слідства, з 2013 до 2020 року бізнесмен легалізував понад півмільярда гривень "шляхом їх виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ".
Того ж вечора Шевченківський районний суд Києва відправив Коломойського під варту на два місяці. Суд надав можливість внести заставу за бізнесмена у розмірі 510 млн грн. Представники Коломойського вирішили не вносити заставу.
16 вересня суд змінив запобіжний захід Коломойському, оскільки той отримав нові підозри. Суму застави підвищили до 3 млрд 891 млн гривень.
У матеріалах кримінальної справи Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру.
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