Збройні сили України вперше вразили новітню російську самохідну артилерійську установку "Флокс". Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко.

Днями росіяни розповіли, що вони починають передачу у армію нову розробку - 2С40 Флокс, яка є і мінометною, і артилерійською установкою одночасно. І ось вже 12 друзів Оушена на Херсонщині вдарили по ній дроном, який ви оплатили! Наслідки удару невідомі, чи вона знищена, чи пошкоджена, бо дальність ураження переважає дальність наявних засобів аеророзвідки.

Російська держкорпорація "Ростех" заявила, що розпочала постачання у війська новітньої 120-міліметрової самохідної артилерійської зброї (САТ) "Флокс" 5 жовтня.

Про старт серійного виробництва "Флоксу" повідомлялося у 2022 році. Ця зброя змонтована на базі армійського бронеавтомобіля "Урал-4320" з колісною формулою 6х6.

Головна особливість нової САУ полягає в тому, що воно є комбінованим напівавтоматичним нарізним знаряддям, яке забезпечує ведення стрільби всіма типами мінометних мін та снарядами з готовими нарізами. Зброя може стріляти як гаубиця та міномет, а також застосовуватися при стрільбі прямим наведенням.

Її обслуговує екіпаж із чотирьох осіб. Заявлена дальність стрільби:

осколково-фугасним снарядом - 8,5 км;

керованим артснарядом - 10 км;

осколково-фугасною міною - 7 км.

Нагадаємо, на початку вересня Сили оборони вперше вразили новітню російську САУ 2С35 "Коалиция-СВ".