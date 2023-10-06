ЗСУ на фронті отримали дві тисячі безпілотників зі штучним інтелектом (відео) [ Редагувати ]
Сили оборони на фронті отримали майже дві тисячі безпілотників зі штучним інтелектом від "Армії дронів". Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Пташки" Autel EVO MAX 4T закуплено за кошти державної програми Армія дронів. Вони допоможуть безпечно проводити розвідку, коригувати артилерію та знаходити навіть добре замасковані об’єкти росіян завдяки ШІ.
Штучний інтелект автоматично визначає різні типи цілей, відстежує їх на великій висоті і передає дані. Далі працюють ударні коптери та артилерія.
Федоров повідомив, що Мінцифри щотижня передаємо масштабні партії безпілотників на фронт, а ударні роти БПЛА Армії дронів продовжують ставити нові рекорди. Тільки минулого тижня воїни вразили 220 одиниць російської техніки.
Наприкінці вересня повідомлялося, що на фронт для "Армії дронів" передали 1700 безпілотників.
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На фронт у рамках державного проекту "Армія дронів" передали ще понад 1700 безпілотників. Серед них - дрони українського виробництва та іноземні безпілотники, які стоять на озброєнні країн НАТО. Ударні "Вампіри", FPV-дрони "Фенікс", швидкісні "Пінгвіни", Avenger, а також Mavic і Matrice
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