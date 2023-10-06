Rheinmetall замовив для України "десятки тисяч" 155-мм снарядів L15 [ Редагувати ]
Німецький оборонний концерн Rheinmetall підписав з урядом ФРН контракт на виготовлення артилерійських снарядів калібру 155-мм. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Rheinmetall прийняла велике замовлення на 155-мм артилерійські боєприпаси в рамках наявного рамкового замовлення уряду Німеччини. Останній уклав контракт з технологічною групою, що базується в Дюссельдорфі, на постачання українським збройним силам десятків тисяч снарядів L15, а також звичайних 155-мм снарядів Assegai для німецької армії.
Постачання заплановано на 2024 рік. Вартість контракту не розкривається, однак сказано, що вона знаходиться "в нижньому тризначному діапазоні мільйонів євро", тобто перевищує 100 млн євро).
У липні 2023 року Rheinmetall оголосила про підписання нової рамкової угоди щодо артилерійських боєприпасів з Бундесвером та розширення існуючої угоди. Контракти передбачають постачання кількох сотень тисяч снарядів, підривників та метальних зарядів.
Війна в Україні змусила збройні сили багатьох країн поповнити запаси боєприпасів. У цьому контексті Rheinmetall замовила кілька великих замовлень на артилерійські боєприпаси.
Нещодавно укладена рамкова угода на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів розрахована до 2029 року і є валовим потенційним обсягом замовлень у розмірі майже 1,2 млрд євро.
Серед іншого, сімейство артилерійських боєприпасів Rheinmetall включає:
- осколково-фугасний снаряд DM121,
- димовий снаряд DM125;
- боєприпас з сенсорним підривником DM702 SMArt,
- навчальний снаряд R1 H1902.
Портфоліо Rheinmetall також включає універсальне сімейство 155-мм снарядів Assegai, які мають максимальну дальність стрілянини приблизно 40 км.
Нагадаємо, у травні концерн Rheinmetall (виробник танків Leopard) і "Укроборонпром" створили спільне підприємство з обслуговування та ремонту танків, а у перспективі - з їхнього виробництва.
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