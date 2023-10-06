Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає за необхідне реформувати Європейський Союз, щоб зробити його придатним для прийняття нових держав-членів. Про це він заявив на неформальному саміті ЄС у Гранаді (Іспанія).

Ми повинні мати можливість приймати рішення кваліфікованою більшістю, щоб гарантувати суверенітет та дієздатність Європейського союзу.

Шольц додав, що змін вимагає і Європейська комісія, оскільки "не можна постійно розширювати уряд і вигадувати нові міністерства". Багато рішень, за його словами, сьогодні можна ухвалити лише за згодою кожного з 27 членів блоку. Серед них - питання зовнішньої та безпекової політики.

Нагадаємо, 28 серпня голова Європейської ради Шарль Мішель закликав ЄС готуватись до розширення об'єднання. За його словами, ЄС має бути готовим до прийому нових країн-членів до складу об'єднання до 2030 року.

Наразі офіційними кандидатами на вступ до Євросоюзу є сім країн: Албанія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Україна та Чорногорія.

Раніше за всіх заявку на вступ до ЄС подала Туреччина у 2005 році. Чорногорія перебуває у статусі кандидата з 2010 року.

Україна подала документи на вступ до Євросоюзу наприкінці лютого 2022 року. 23 червня 2022 року Україна та Молдова отримали статус кандидата на вступ до ЄС.

За різними оцінками, на повноцінну євроінтеграцію Україні може знадобитися від 10 до 20 років. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у травні заявляв, що Україна стане повноправним членом Європейського союзу після закінчення війни з росією.