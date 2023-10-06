Компанія Tesla продовжує знижувати ціни на свої електромобілі. Як повідомляє Reuters, цього разу компанія знизила цінники на Model 3 та Model Y у США. З початку року ціни на седан та кросовер знизилися вже на 17% та 26% відповідно.

Стартова ціна на Model 3 у США тепер становить $38 990. Таким чином, седан подешевшав на $1 250.

Кросовер Model Y тепер можна придбати за $48 490 - на $2 000 дешевше, ніж раніше. При цьому подешевшали і дорожчі комплектації цих моделей.

Tesla Model Y

Зниження цін відбулося після того, як компанія невдало прозвітувала за третій квартал року. За три місяці компанія виробила 430 тис. автомобілів і продала 435 тис. У річному обчисленні продажі зросли на 27%, однак у порівнянні з другим кварталом поточного року вони скоротилися на 6,7%.

Зниження продажів у квартальному обчисленні стало для компанії першим за рік. При цьому продажі виявилися нижчими за прогнози аналітиків, які чекали реалізації майже 461 тис. автомобілів.

У серпні Tesla висловила зацікавленість у будівництві заводу з виробництва недорогих електромобілів в Індії. Зараз Tesla має шість заводів. Сьоме підприємство - у Мексиці, воно знаходиться на стадії будівництва.

Ілон Маск говорив, що Tesla обере країну для будівництва нового підприємства до кінця цього року.

Нагадаємо, Реджеп Тайїп Ердоган на зустрічі з Ілоном Маском запропонував побудувати в Туреччині завод Tesla.