Tesla знизила ціни на Model 3 та Model Y [ Редагувати ]
Компанія Tesla продовжує знижувати ціни на свої електромобілі. Як повідомляє Reuters, цього разу компанія знизила цінники на Model 3 та Model Y у США. З початку року ціни на седан та кросовер знизилися вже на 17% та 26% відповідно.
Стартова ціна на Model 3 у США тепер становить $38 990. Таким чином, седан подешевшав на $1 250.
Кросовер Model Y тепер можна придбати за $48 490 - на $2 000 дешевше, ніж раніше. При цьому подешевшали і дорожчі комплектації цих моделей.
Tesla Model Y
Зниження цін відбулося після того, як компанія невдало прозвітувала за третій квартал року. За три місяці компанія виробила 430 тис. автомобілів і продала 435 тис. У річному обчисленні продажі зросли на 27%, однак у порівнянні з другим кварталом поточного року вони скоротилися на 6,7%.
Зниження продажів у квартальному обчисленні стало для компанії першим за рік. При цьому продажі виявилися нижчими за прогнози аналітиків, які чекали реалізації майже 461 тис. автомобілів.
У серпні Tesla висловила зацікавленість у будівництві заводу з виробництва недорогих електромобілів в Індії. Зараз Tesla має шість заводів. Сьоме підприємство - у Мексиці, воно знаходиться на стадії будівництва.
Ілон Маск говорив, що Tesla обере країну для будівництва нового підприємства до кінця цього року.
Нагадаємо, Реджеп Тайїп Ердоган на зустрічі з Ілоном Маском запропонував побудувати в Туреччині завод Tesla.
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