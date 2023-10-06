Сполучені Штати запровадили санкції проти кількох десятків компаній з Німеччини, Індії, Китаю, Туреччини, Естонії та інших країн за допомогу російській армії оборонно-промисловому комплексу рф.

Як повідомило Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, загалом до чорного списку вносяться 49 компаній.

Основна їхня частина (42) знаходиться в Китаї. Фірми, проти яких застосували обмежувальні заходи, постачали державі-терористу "інтегральні схеми американського походження".

У переліку також фігурують три фірми з Індії, дві - з Туреччини та по одній - з Великої Британії, Німеччини, ОАЕ, Фінляндії та Естонії.

Повідомлення Мінторгу США розміщено у так званому Федеральному реєстрі - збірнику офіційних документів американського уряду. Щодо всіх внесених до чорного списку компаній діятиме презумпція відмови у видачі ліцензій на придбання американської високотехнологічної продукції.

Нагадаємо, на початку жовтня Норвегія приєдналася до санкцій ЄС проти росії.