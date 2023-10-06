США запровадили санкції проти 42 китайських компаній за підтримку російського ВПК [ Редагувати ]
Сполучені Штати запровадили санкції проти кількох десятків компаній з Німеччини, Індії, Китаю, Туреччини, Естонії та інших країн за допомогу російській армії оборонно-промисловому комплексу рф.
Як повідомило Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, загалом до чорного списку вносяться 49 компаній.
Основна їхня частина (42) знаходиться в Китаї. Фірми, проти яких застосували обмежувальні заходи, постачали державі-терористу "інтегральні схеми американського походження".
У переліку також фігурують три фірми з Індії, дві - з Туреччини та по одній - з Великої Британії, Німеччини, ОАЕ, Фінляндії та Естонії.
Повідомлення Мінторгу США розміщено у так званому Федеральному реєстрі - збірнику офіційних документів американського уряду. Щодо всіх внесених до чорного списку компаній діятиме презумпція відмови у видачі ліцензій на придбання американської високотехнологічної продукції.
Нагадаємо, на початку жовтня Норвегія приєдналася до санкцій ЄС проти росії.
по темі
Президент США Джо Байден з самого початку російського збройного вторгнення в Україну намагається уникнути втягування Вашингтона у прямий конфлікт із росією. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен,
У США сплив термін дії закону ленд-лізу для України, який не застосовувався жодного разу
$5,2 млрд - це приблизно 12% загального обсягу військової допомоги США Україні, яка склала $43,9 млрд з початку збройного вторгнення росії 24 лютого 2022 року
Президент України Володимир Зеленський заявив про створення Альянсу оборонних індустрій та заснування спеціального Оборонного фонду
Михайло Манилюк нагадає, який шлях ми пройшли, перш ніж отримати машини з-за океану. Що це за танки "Абрамси" і чим вони славляться на полі бою?
Президент США Джо Байден на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським, яку заплановано на 21 вересня, має намір отримати оцінку ситуації на полі бою. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі