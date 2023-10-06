Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 6 жовтня, провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, засідання Ставки було "тривалим", розглядалося кілька ключових питань.

"Перше - звичайно, фронт. Ситуація на основних напрямках, доповіді командувачів, забезпечення снарядами та ППО.

Друге питання Ставки прямо пов’язане з нашою обороною, зі стійкістю нашої держави.

Енергетика. Підготовка до зими, захист об’єктів нашої генерації та забезпечення електрикою і теплом, відновлення всього того, що пошкоджене російськими ударами та бойовими діями", - розповів президент.

Нинішнє керівництво Росії завжди робить те, що вже колись робило. Всі помилки вони повторюють. Все зло вони повторюють. І коли в них не виходить, вони думають, що нібито зробили замало зла, щоб вийшло. Така божевільна логіка. Але маємо це враховувати. Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять. Але спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти наш захист. Небезпеку повністю усвідомлюємо.

Глава держави розповів, що на Ставці були доповіді військових та всіх посадовців, які відповідають за захист нашої енергетики й за нашу тактику проходження зими. Усе, що стосується фізичного захисту об’єктів, відбудови, виконання наказів, порядку дій у разі тих чи інших надзвичайних ситуацій.