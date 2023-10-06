Сполучені Штати Америки оголосили персонами нон грата двох дипломатів із росії, які працювали в Америці.

Про це заявив Державний департамент США.

Росіян вислали з країни у відповідь на вересневе рішення москви вислати двох високопоставлених працівників посольства США. Тоді персонами нон грата оголосили першого секретаря посольства США Джеффрі Сілліна і другого секретаря посольства Девіда Бернстайна.

Держдеп повідомив, що росіян вислали зі США у відповідь на надуману висилку американців із москви. У відомстві додали, що не потерплять переслідування своїх дипломатів з боку російського уряду

"Дії Держдепартаменту посилають чіткий сигнал, що неприйнятні дії проти співробітників нашого посольства в Москві матимуть наслідки", - ідеться в заяві.