США оголосили про висилку двох російських дипломатів [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки оголосили персонами нон грата двох дипломатів із росії, які працювали в Америці.
Про це заявив Державний департамент США.
Росіян вислали з країни у відповідь на вересневе рішення москви вислати двох високопоставлених працівників посольства США. Тоді персонами нон грата оголосили першого секретаря посольства США Джеффрі Сілліна і другого секретаря посольства Девіда Бернстайна.
Держдеп повідомив, що росіян вислали зі США у відповідь на надуману висилку американців із москви. У відомстві додали, що не потерплять переслідування своїх дипломатів з боку російського уряду
"Дії Держдепартаменту посилають чіткий сигнал, що неприйнятні дії проти співробітників нашого посольства в Москві матимуть наслідки", - ідеться в заяві.
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