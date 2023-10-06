В окупованому Севастополі пролунали вибухи [ Редагувати ]
Місцеві жителі повідомляють, що сьогодні, 6 жовтня в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
За даними місцевих жителів, вибухи були чутні у стрілецькій бухті та в районі очеретів.
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В тимчасово окупованому Севастополі лунають вибухи