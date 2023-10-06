Столтенберг призначив групу для аналізу підходу НАТО до південних сусідів [ Редагувати ]
Північноатлантичний альянс має намір визначити підхід до країн Близького Сходу та інших південних сусідів. Для цього створили групу експертів.
Про це повідомляє пресслужба НАТО.
"Генеральний секретар Єнс Столтенберг призначив групу незалежних експертів для підтримки аналізу підходу НАТО до південного сусідства - зокрема до Близького Сходу, Північної Африки та Сахельського регіону (регіон у північній частині центральної Африки, куди входить 14 країн - ред.)", - сказано у повідомленні Альянсу.
Там уточнюють, що глибокий аналіз відносин НАТО з південними сусідами розпочали ще на Вільнюському саміті, який відбувся на початку липня цього року. До наступної зустрічі лідерів у Вашингтоні хочуть підготувати конкретні пропозиції щодо цього питання.
Завдання групи, яку призначив генсек, полягає у тому, щоб підготувати доповідь. Вона повинна допомогти союзникам оцінити розвиток подій у південних країнах-сусідах та визначити конкретні рекомендації щодо формування майбутнього підходу Альянсу.
Планується, що доповідь міститиме можливості для подальшої взаємодії та співробітництва з країнами-партнерами, міжнародними організаціями та іншими зацікавленими сторонами на півдні.
Згідно з планами, документ представлять Столтенбергу перед зустріччю міністрів закордонних справ країн Альянсу, яка відбудеться у квітні 2024 року.
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