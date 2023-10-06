Посол України закликав Німеччину передати ракети Taurus [ Редагувати ]
Далекобійні ракети Taurus вкрай важливі Україні для її виживання. Німеччині необхідно передати їх ЗСУ.
Про це заявив посол України у Німеччині Олексій Макеєв.
Він назвав зброю Taurus важливою для виживання країни.
"Берлін поки що не постачає Києву крилаті ракети Taurus - розчарування цим рішенням висловив посол України в Німеччині Олексій Макєєв", - ідеться в матеріалі.
Він додав, що йдеться про потреби українських військових.
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