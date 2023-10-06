Далекобійні ракети Taurus вкрай важливі Україні для її виживання. Німеччині необхідно передати їх ЗСУ.

Про це заявив посол України у Німеччині Олексій Макеєв.

Він назвав зброю Taurus важливою для виживання країни.

"Берлін поки що не постачає Києву крилаті ракети Taurus - розчарування цим рішенням висловив посол України в Німеччині Олексій Макєєв", - ідеться в матеріалі.

Він додав, що йдеться про потреби українських військових.