Естонські волонтери потрапили під обстріл в Україні [ Редагувати ]
Російські військові обстріляли конвой естонських організацій, які надають допомогу Україні. Техніка волонтерів була знищена.
Про це повідомляє err.ee.
За даними видання, сьогодні, 6 жовтня, спільний конвой некомерційних організацій "Вільна Україна" (Vaba Ukraina) і "Допомога Україні" (Ukraina Abi) потрапив в Україні під російський ракетний удар. Естонські волонтери не постраждали, однак їх техніка знищена.
"Сьогодні вранці наш спільний з Ukraina Abi конвой потрапив під ракетний удар. За словами хлопців, "Іскандер" упав за метрів 20 від них. Усі транспортні засоби були знищені, на щастя, хлопці дивом залишилися живими і здоровими. Ми допомагатимемо їм у міру необхідності разом із нашими партнерами по співпраці в Україні", - повідомила організація "Вільна Україна" в соціальних мережах.
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