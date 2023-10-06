Цієї зими російські війська будуть знову намагатися зруйнувати українську енергетичну мережу. Але українцям важливо вистояти цей зимовий період.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, нинішнє російське керівництво постійно повторює свої помилки.

"І коли в них не виходить, вони думають, що нібито зробили замало зла, щоб вийшло. Така божевільна логіка. Але маємо це врахувати. Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять. Але спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти наш захист", - наголосив він.

Президент зазначив, що українська влада повністю усвідомлює небезпеку, яка чекає Україну попереду, але важливо вистояти цю зиму.

"Виграти цю зиму, пройти всі складнощі й дати захист нашим людям - це дуже важливо. І, до речі, місцева влада повинна виконати повністю свою частину підготовчої роботи. Наступного тижня зафіксуємо поточний стан підготовки до зими в регіонах", - додав Зеленський.