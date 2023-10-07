ЗСУ знищили ще 610 окупантів й більше двадцяти танків: Генштаб оновив втрати рф [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 6 жовтня, українські військові ліквідували ще 610 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 281 700 одиниць особового складу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 281 700 (+610) осіб ліквідовано;
танків - 4800 (+23) од.;
бойових броньованих машин - 9102 (+20) од.;
артилерійських систем - 6688 (+22) од.;
РСЗВ - 808 (+2) од.;
засоби ППО - 541 (+1) од.;
літаків - 315 (0) од.;
гелікоптерів - 316 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5185 (+27) од.;
крилаті ракети - 1530 (+0) од.;
кораблі/катери - 20 (+0) од.;
підводні човни - 1 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 9073 (+58) од.;
спеціальна техніка - 956 (+5) од.
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