Ізраїль масовано обстріляли ракетами, на півдні йдуть бої з бойовиками Сектору Газа [ Редагувати ]
Десятки ракети були випущені в бік Ізраїлю зі сторони Сектора Гази. На півдні країни стверджують про зіткнення армії з бойовиками.
Ракетний обстріл розпочався з декількох місць в Газі близько о 06:30 за київським часом й тривав близько пів години. Сирени повітряної тривоги було чутно навіть у Тель-Авіві.
NOW: Multiple rockets fired from the Gaza Strip toward Southern Israel in a surprise attack. pic.twitter.com/ATZ6Gb5w7m— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023
Місцеві агентства Ізраїля повідомляють про важкі поранення внаслідок обстрілу у 70-річнорї жінки. Одна з ракет влучила в будівлю на півдні країни. І іншому місці осколкові поранення отримав 20-річний хлопець.
TEL AVIV: Rocket sirens sounding I’m several parts of the country.— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023
Multiple interceptions heard over Tel Aviv. pic.twitter.com/TGZLiQyNnS
Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявив про зустріч з вищими посадовими особами служби безпеки в найближчі години.
"Ізраїльські військові поки що не коментують ситуацію, але їхні сили зазвичай завдають авіаударів у відповідь на ракетний вогонь, що підвищує ймовірність більш масштабних бойових дій", - пише видання.
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