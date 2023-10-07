Росія після тривалої паузи знову вивела ракетоносій у Чорне море

Росія після довгої паузи вивела у Чорне море ракетоносій у суботу, 7 жовтня. Скільки на ньому "Калібрів", поки невідомо.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ у Telegram.

Сьогодні росія вивела на бойове чергування у Чорне море 4 кораблі. Серед них один носій ракет. ВМС не уточнює, який залп та скільки ракет може бути на носії.

Крім того, в Азовському морі росія тримає один корабель. У Середземному морі перебуває 3 російських кораблі, з них один носій "Калібрів".