Росія після тривалої паузи знову вивела ракетоносій у Чорне море [ Редагувати ]
Росія після довгої паузи вивела у Чорне море ракетоносій у суботу, 7 жовтня. Скільки на ньому "Калібрів", поки невідомо.
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ у Telegram.
Сьогодні росія вивела на бойове чергування у Чорне море 4 кораблі. Серед них один носій ракет. ВМС не уточнює, який залп та скільки ракет може бути на носії.
Крім того, в Азовському морі росія тримає один корабель. У Середземному морі перебуває 3 російських кораблі, з них один носій "Калібрів".
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