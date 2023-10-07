У Полтавській області вибухнула російська ракета: які наслідки [ Редагувати ]
Російська ракета вибухнула у Полтавській області в ніч на 7 жовтня. Внаслідок інциденту пошкоджені будинки.
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.
Ворожа ракета вибухнула вночі у Миргородському районі. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
"Пошкоджено девʼять приватних будинків. На щастя, постраждалих немає", - зазначив Лунін.
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