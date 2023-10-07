Напад Сектору Гази на Ізраїль: Тель-Авів оголосив масовий призов резервістів [ Редагувати ]
Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про масований призов резервістів на тлі ранкового нападу ХАМАСу на територію країни.
Про це повідомляє місцеве видання Ізраїлю NEWSru.
За словами міністра оборони Ізраїлю Йоави Галанта, надзвичайний стан оголошено в районах, розташованих на відстані до 80 км від кордонів сектора Гази.
Також міністр закликав бути готовив до тривалих бойових дій.
"Сьогодні вранці ХАМАС зробив серйозну помилку і почав війну проти Держави Ізраїль. Солдати ЦАХАЛу ведуть боротьбу з ворогом на всіх ділянках проникнення", - заявив Галант.
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