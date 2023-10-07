Чоловіча збірна України з волейболу втратила шанс відібратись на Олімпіаду-2024 через кваліфікаційний турнір.

В п'ятому турі українські спортсмени здобули другу перемогу на турнірі - перемогли Катар з рахунком 3:1 за сетами. Результат дозволив піднятись на п'яте місце і зберегти математичні шанси на здобуття олімпійської ліцензії у разі поразки Німеччини від Чехії.

Втім, німецька команда обіграла чехів з рахунком 3:0 за сетами і здобула п'яту перемогу на турнірі. Українці не можуть фінішувати у топ-2. Італія й Бразилія, які йдуть на другому та третьому місці - мають по чотири перемоги й ще один очний поєдинок між собою.

Попереду в України залишається два матчі на олімпійському кваліфікаційному турнірі. Хоча вона не здобуде пряму путівку на турнір, все ще може поборотися за місце на Іграх у Парижі через світовий рейтинг. Наразі Україна посідає 16-е місце у світовому рейтингу. Для того, щоб покращити своє положення в рейтингу, "синьо-жовтим" потрібно перемагати у двох наступних матчах.

Прохідна позиція для потрапляння на Ігри у Париж буде визначена після завершення олімпійського кваліфікаційного турніру. Це пов'язано з відбором в інших групах на Олімпійські ігри - за його підсумками визначаться команди, які напряму пройшли, а які ще зберігають шанси завдяки рейтингу.