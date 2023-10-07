У ніч на 7 жовтня Ізраїль зазнав масованого нападу з боку Сектору Газа. На даний момент на півдні Ізраїлю існує 21 активне вогнище боїв.

На місця надіслано контртерористичний підрозділ "Ямам". Весь південний регіон Ізраїлю закрито для пересування цивільного населення. Ізраїльська армія перекриває дороги довкола Сектору Газа.

Палестинський рух ХАМАС оголосив про початок "революції", закликаючи арабське населення Ізраїлю приєднатися до бойових дій. І заявили, що по Ізраїлю випустили 5 тисяч ракет.

У соцмережах з'являється дедалі більше свідчень проникнення бойовиків ХАМАС у південні міста Ізраїлю. Рух заявив, що їм вдалося проникнути на один із військових постів біля Сектору Газа та захопити бронетехніку.

Десятки бійців армії оборони Ізраїлю потрапила в полон або були вбиті. Араби заявляють про 35 полонених, їх везуть до сектора Гази. Відомо принаймні про одну жінку.

Вийшла спільна заява голів опозиційних партій Кнесету. Вони повністю підтримують ЦАХАЛ та закликають міжнародне співтовариство засудити терористичні акти.

Десятки літаків ізраїльських ВПС завдають ударів по цілях у секторі Газа. Тим часом бойовики ХАМАС увійшли до ізраїльських міст Ашкелон і Сдерот.

Місто Сдерот буквально "через дорогу" від Гази, за 3 кілометри від захопленого палестинцями КПП "Ерец".

Ашкелон розташований на березі моря за 7 км від Гази. Мешканці викладають відео бойовиків, які патрулюють з автоматами площу у центрі міста.