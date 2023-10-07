ЦАХАЛ заявив про готовність до війни: хронологія конфлікту [ Редагувати ]
Почалося все рано-вранці. Приблизно о 6:30 за київським часом терористи атакували Ізраїль 5-ма тисячами ракет. Для нападу обрали суботу - особливий для юдеїв день.
Від шостої ранку в Ізраїлі не вщухають сирени. По центру та півдню країни вдарили з Сектору Гази. Відповідальність за масований ракетний удар взяло на себе терористичне угруповання ХАМАС. Там заявили, що впродовж 20 хвилин випустили по Ізраїлю 5 тисяч ракет. Щонайменше одна людина загинула, десятки - поранені. Є влучання по житлових та адміністративних будинках у різних населених пунктах. Зокрема, в Тель-Авіві. В Ашкелоні згоріли десятки автівок.
Крім ракетного удару, терористи ХАМАСу проникли в місто Сдерот на півдні країни - повідомили в Армії оборони Ізраїлю.
У відповідь ЦАХАЛ розпочав воєнну операцію в Секторі Гази. Збройні сили терміново мобілізують резервістів. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу збирає позачергову нараду. А міністр оборони Йоав Ґалант прямує до Гедерота. В цьому місті ситуація найскладніша. Ракета влучила в будівлю регіональної ради. В ЦАХАЛі готують відповідь і обіцяють, що ХАМАС заплатить дуже високу ціну за свої злочини.
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