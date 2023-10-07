"Це не ескалація, ХАМАС оголосив Ізраїлю війну" - Нетаньягу (відео) [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував палестинське вторгнення з Сектору Газа та початок бойових дій з радикальним угрупуванням ХАМАС. Він заявив, що це "повноцінна війна".
Громадяни Ізраїлю, ми на війні. Це не ескалація, це ще один виток насильства. "Хамас" оголосив нам війну.
Прем'єр-міністр Ізраїлю пообіцяв, що ХАМАС "заплатить "безпрецедентну ціну".
Сьогодні вранці угруповання ХАМАС завдало масованого ракетного удару по території Ізраїлю. Слідом бойовики увійшли до ізраїльських населених пунктів і захопили десятки заручників, переважно ізраїльских вояків, які спали в казармах.
За даними ізраїльських ЗМІ, в ході атаки ХАМАС поранено майже 200 людей. Мінімум 20 дістали тяжкі поранення. Десятки загиблих.
Армія Ізраїлю підтвердила втрату контролю над 7 громадами поблизу сектору Газа, в які вдерлися бойовики ХАМАС. Там тривають збройні сутички.
Стрілянина чутна в Кфар-Азі, Сдероті, Суфі, Нахаль Оз, Маген, Беері та військовій базі Реїм і навколо них.
Тим часом палестинці починають ламати мур на кордоні з Ізраїлем. Додаткові загони бойовиків висуваються через проломи у бік Ізраїлю.
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