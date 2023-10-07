Окупанти вдарили по Одещині ракетами "Онікс": пошкоджено будинки, пансіонат та зерносховище (фото) [ Редагувати ]
У ніч проти 7 жовтня російські загарбники завдали ракетного удару по Одеській області. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Вночі російські війська нанесли по Одещині ракетний удар. Цілі терористів - цивільна та припортова інфраструктура. В Одеському районі влучання відбулося в будівлю пансіонату і в зерносховище біля порту.
Під час ракетного удару постраждало місто Чорноморськ, де розташований великий порт. Постраждало чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога.
Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Вибиті вікна.
В оперативному командуванні "Південь" ЗСУ повідомили, що російські війська вдарили з окупованого Криму надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс".
по темі
Російський диктатор володимир путін назвав українське місто Одесу "російським містом". Йому жорстко відповів у соцмережі мер Одеси Геннадій Труханов.
Вночі росіяни запустили по місту "Шахеди". Дрони-камікадзевлучили в припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі.
В Одесі внаслідок ракетного удару російських окупантів уночі 25 вересня загинуло дві людини. Їхні тіла знайшли під завалами
В Одеській області були знищені ворожі ракети завдяки діям протиповітряної оборони
У лікарні померла одна з поранених внаслідок обстрілу окупантами села Гроза Куп’янського району. Число загиблих зросло до 51. Серед них дитина. 6 людей отримали поранення. За попередніми даними, удар був завданий ракетою "Іскандер-М"