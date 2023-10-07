У ніч проти 7 жовтня російські загарбники завдали ракетного удару по Одеській області. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вночі російські війська нанесли по Одещині ракетний удар. Цілі терористів - цивільна та припортова інфраструктура. В Одеському районі влучання відбулося в будівлю пансіонату і в зерносховище біля порту.

Під час ракетного удару постраждало місто Чорноморськ, де розташований великий порт. Постраждало чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Вибиті вікна.

В оперативному командуванні "Південь" ЗСУ повідомили, що російські війська вдарили з окупованого Криму надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс".