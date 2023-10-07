"На Бахмутському напрямку нам вдалося просунутися від 100 до 300 метрів" - Ілля Євлаш (відео) [ Редагувати ]
Сили оборони України продовжують вичавлювати російські війська з-під Бахмута. За минулу добу ЗСУ посунули ворога на різних позиціях від 100 до 300 метрів. Знищено 170 окупантів, ще пятеро здалися в полон. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.
"На Бахмутському напрямку нам вдалося на різних напрямках просунутися від ста до 300 метрів за минулу добу. Противник продовжує намагання відбити втрачені положення поблизу Андріївки. Десять бойових зіткнень відбулося, в ході яких нам вдалося ліквідувати майже 170 окупантів, ще пятеро здалися в полон.
Противник не полишає спроб відбити свої втрачені позиції. Використовує активно танки, міномети, артилерію. Також застосовує авіацію. 433 рази він гатив по позиціях ЗСУ та бахмутському напрямку. також двічі використовував свої авіаційні підрозділи. нам вдалося знищити низку артилерійських систем, чотири FPV-дрони та чотири склади з боєприпасами.
Зараз ідуть важкі бої ситуація залишається напруженою, проте контрольованою Силами оборони України", - розповів Ілля Євлаш.
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