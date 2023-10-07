Однорічна Злата ніколи не бачила тата, але впізнає його на світлинах.

"Полк АЗОВ - Янголи Маріуполя" - фотовиставку-реквієм за загиблими Героями презентували у Хмельницькому. Її організували рідні "азовців". Понад 200 світлин і щемливих історій про подвиги синів і доньок України, які віддали своє життя за свободу і незалежність країни. Детальніше про експозицію - далі в сюжеті.

Подивіться на ці очі, на ці молоді красиві обличчя. Це еліта нашого війська. Це дуже навчені, професійні, вмотивовані молоді хлопці й дівчата.

Пані Віра - матір загиблого бійця полку "Азов". Владислав воював із 2015 року і загинув, захищаючи рідний Маріуполь у березні 2022.

Віра Литвиненко, мати загиблого бійця, організаторка виставки:

Брав участь у багатьох локаціях. Це і Світлодарська дуга - майже 8 місяців вони її тримали. І Широкіно - звільнене в 2015 році. І Золоте, Гнутове.

Ця мужня жінка й ініціювала створення громадської організації для рідних бійців полку "Азов", вона ж запропонувала організувати пересувну виставку зі світлинами Героїв. Вірі допомагають матері бійців з різних міст країни. Пані Світлана приїхала з Києва. Її сину Андрію назавжди залишиться 23. Рідні Героїв хочуть, щоб у столиці створили військове кладовище

Світлана Огородник, мати загиблого бійця:

Просимо півтора року. Просимо всеукраїнське - не тільки для "Азова", не тільки для тих, хто в Маріуполі загинув. Це потрібно всім в країні, тому що хлопці продовжують гинути.

Маріупольчанка пані Олена понад рік живе і працює у Хмельницькому. Вона уважно вдивляється у кожне фото і боїться побачити знайомі обличчя

Олена Конопльова, переселенка з Маріуполя:

Щоб згадати кожного з них, подякувати їм за життя, за те, що ми вижили завдяки їм. І я дуже боюсь побачити на цих портретах тих, кого я знала особисто. Я дуже не хочу цього, бо все одно є надія, що вони живі. Хоч в полоні, але живі.

Однорічна Злата ніколи не бачила тата, але впізнає його на світлинах. Батько трьох дітей Михайло Василенко, загинув, захищаючи Маріуполь.

Інна Василенко, дружина загиблого бійця:

Ми там були від початку і до кінця бойових дій. Два місяці. А потім виїжджали на гуманітарному коридорі. Злата була в животику ще.

А Тетяна з Хмельницького чекає на двох синів. Обидва - у складі полку "Азов" боронили Маріуполь. Молодший був важко поранений, і нині у полоні росіян, а старший Богдан - загинув.

Тетяна Демчук, мати героїв:

Я понині чекаю його додому, щоб повернулося його тіло, і ми змогли по-християнському звичаю його поховати, і мати могилку. А також я чекаю свого молодшого сина, який 18 травня 2022 року вийшов в полон, почесний полон, і досі знаходиться на ворожій території.

Виставка "Полк АЗОВ - Янголи Маріуполя" і надалі їздитиме Україною. А рідні загиблих виходитимуть на акції, нагадуючи про те, що рашисти ще не всіх повернули з полону.