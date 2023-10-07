Відучора на місці подій працюють наші кореспонденти. Докладніше про наслідки ракетного удару, допомогу постраждалим та про життя Харкова під ракетним вогнем ворога - далі в матеріалі.

Розбір завалів тривав майже весь день. А вранці з-під уламків балок, покрівлі та битої цегли рятувальники витягли два тіла - десятирічного хлопчика та його бабусі. Їхні життя обірвав один із двох російських "Іскандерів", що приблизно за чверть до сьомої ранку прилетів у ще сонний Харків.

Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури:

Попередньо, запуск ракети був з території бєлгородської області або сусідніх областей рф, оскільки навіть сигнал повітряної тривоги не був увімкнений, оскільки швидкість "Іскандера" - дуже велика, саме через це його не завжди видно на радарах відповідних підрозділів ЗСУ.

Матір, батько та маленький братик загиблого хлопчика зараз у лікарні. Їхні травми - найважчі, адже саме квартира цієї родини опинилася в епіцентрі вибуху.

Євгенія Димченко, мешканка розбитого будинку:

Він був чи контужений, чи в шоці, сидів взагалі ніякий, а Саша притискала до груді малого.

Квартира пані Євгенії - просто під зруйнованою. Жінка встигла врятувати лише одну зі своїх кицьок - стареньку Білочку. Тепер сидить на лавці та чекає, поки рятувальники обстежать її житло, щоб дізнатися про долю інших п'ятьох своїх пухнастих улюбленців.

Євгенія Димченко, мешканка пошкодженого будинку:

Я не знаю, як діяти, якщо дверей немає, вікон немає, все в хаті там: і речі, і постіль, розумієш. Води нема, газу нема, світла нема.

Подружжя Холматових - В'ячеслав та Ганна досі не збагнуть, як залишилися живими.

В'ячеслав Холматов, мешканець пошкодженого будинку:

Я виглянув, а в під'їзді навіть 3 поверху вже не було, на сходах - вже видно небо. А потім, у цей час, поки ми там шукали вихід, з'явилися служби й почали виводити. Я їм намагався допомогти, казав де хто є, жінка там, діти на 3 поверсі.

Ганна Холматова, мешканка пошкодженого будинку:

Добре, що ми спали всі в одному ліжку, і дитина з нами була. І почало все тріщати, я прокинулася, скрізь дим, нічого не видно, ледве намацала дитину, почали вставати, хоч якось пробиратися, ні двері не відчиняються, нічого, коридор повністю винесло.

Лілія Іванова мешкає у сусідньому під'їзді. Каже, ледь змогла вийти з квартири, бо вхідні двері заблокувало.

Лілія Іванова, мешканка пошкодженого будинку:

Нас врятувала собака - у цей час чоловік вивів собаку і вже прийшов з прогулянки. Ми помили лапи, і я зайшла у ванну кімнату. Це мене врятувало, що я не постраждала ні від вікон, ні від дверей, ні від шибок. Чоловік стояв поряд, пролунав найсильніший вибух. Я такого вибуху у своєму житті не пам'ятаю, автоматично я пригнулася до плитки у ванній кімнаті, потім був страх, де поділась собака.

Арта - так звуть собаку, теж іще не оговталась. Її тіло час від часу помітно здригається. Рік тому Арту евакуювали з-під Києва, вона дуже важко пережила переїзд і лише нещодавно почала звикати до нового життя у Харкові. До розбитих помешкань людей не пускають - ночувати їм поки що доведеться у готелі.

Ігор Терехов, Харківський міський голова:

На теперішню годину до нас звернулося 17 родин, які потребують відселення. Ми всіх їх відселяємо до готелю, у нас є така можливість. Крім цього опитаємо людей з метою того, щоб виявити, кому потрібно житло. Ми будемо надавати тимчасове житло.

Навкруги працюють комунальники. Прибирають сміття, скло та цеглу. Вибиті вікна треба якнайшвидше закрити, Володимир Волжан це робив десятки разів до цього. А тепер колеги допомагають йому.

Володимир Волжан, мешканець розбитого будинку:

Полтора года закрывали людям, теперь пришлось и себе делать то же самое.

На місці влучання другого "Іскандера" руйнування теж масштабні. По собі він залишив величезну вирву в асфальті та пошкоджені будівлі. Олександр Коваленко гірко жартує, зірвав джек-пот. Від рук рашистів постраждала його квартира, офіс та ще й гараж.

Олександр Коваленко, житель Харкова:

Как раз посмотрел в окно, и лично увидел, как летела красивая ракета, потом вспышка, взрыл... Мы не спеша начали собираться. Я прибежал в офисный центр, потому что понимал, как отключить электричество. Вовремя его отключил, поэтому в нашем офисном центре не произошел пожар.

І у 10-поверховому офісному центрі, і в навколишніх будинках майже немає цілих вікон. Під ногами хрустить бите скло, у кімнатах розкидані меблі, вибиті двері. Загалом від ранкового удару "Іскандерів" у п'ятницю руйнації зазнали близько семи сотень будинків. А травм зазнали три сотні харків'ян.