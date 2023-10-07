У селі Гроза на Харківщині продовжують працювати правоохоронці. Прокуратура вивчає уламки російської ракети. Також на місці прильоту - криміналісти. Нагадаю, 5 жовтня, вдень, росіяни вдарили високоточною ракетою "Іскандер" по сільському кафе. В закладі зібралися, аби пом'янути полеглого в боях односельця. 52 людини загинули, у тому числі 6-річна дитина. Шестеро лишаються в лікарні, одна з жінок - у вкрай важкому стані. Багатьох загиблих можна упізнати лише за ДНК-експертизою. Четверо й досі вважаються зниклими безвісти.

Нині в селі готуються до поховань. Туди вирушила моя колега Світлана Шекера. Її репортаж - далі.

Село Гроза досі не може оговтатися від ракетного удару. Люди сходяться до того, що лишилося від кафе.

Світлана Шекера, кореспондентка:

На місці влучання з самого ранку працюють техніка та загони рятувальників. Продовжують розбирати завали.

До руїн зруйнованої ракетою кав'ярні люди принесли квіти та дитячі іграшки. Рятувальники перебирають все буквально по камінчику, в надії знайти рештки тіл, речі й документи загиблих.

На місцевому кладовищі готують нові місця для могил. Розчищають землю, викорчовують кущі та дерева. Бо загиблі є практично в кожному дворі.

Олександр Муховатий, житель села Гроза:

Прилетіла ракета, багато загинуло, загинув брат мій, невістка загинула, мама загинула. Багато знайомих загинуло, яких я знав. Можна сказати, що знищили одним ударом пів села. Просто пів села.

Пані Валентина згадує: 5 жовтня в селі дозволили відкрити кафе, де поминали загиблого односельця Андрія Козира. Чоловік загинув ще на початку великої війни.

Валентина Козієнко, жителька села Гроза:

Він загинув десь в Донецьку. А його похоронили в Дніпропетровську, а тоді з Дніпропетровська його привезли сюди, і це ж тут перезахоронили. Дуже знали, хороша сім'я, родичів у них багато.

Жінка була вдома, коли по сусідній будівлі вдарили "Іскандером".

Валентина Козієнко жителька села Гроза:

Вискочила на двір, думаю, де ж воно бахнуло, дивлюся, кафе горить. І дві дівчини приїхало, машиною їх підвезли, і плачуть, кричать, на коліна попадали. Вони кажуть: тьоть Валь, там всі на поминках. І тоді я вже давай і кричать криком. Наша Наташа Пономарьова - сусідка, далі Валя - подружка, всі ж вони там були, всі померли.

Уламками ракети пошкоджені зо два десятки сусідніх будинків. Побиті дахи накривають плівкою.

Сергій Барибін, начальник відділу економіки Шевченківської селищної військової адміністрації:

Наша задача - зараз терміново надати допомогу всім, у кого постраждало майно. Складаємо відповідні акти обстеження зруйнованого майна, надаємо будівельні матеріали.

Шестеро постраждалих залишаються в лікарні. Четверо - у відділенні інтенсивної терапії, з дуже серйозними травмами.

Руслан Врагов, медичний директор лікарні: Одна жінка була госпіталізована вкрай важка, вона зараз залишається в такому ж стані - вкрай важкому, функція зовнішнього дихання в неї протезується оператором штучної вентиляції легень, в неї важка мінно-вибухова травма з ушкодженнями грудної клітини, черевної порожнини та голови.

Без відпочинку працюють експерти. Криміналісти ідентифікують загиблих. На цей момент вдалося встановити особи 39 загиблих в Грозі. Інших - неможливо опізнати без аналізу ДНК. Четверо людей зниклих безвісти, серед них - двоє дітей.