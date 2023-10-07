Війна в Ізраїлі: ХАМАС взяв у полон 57 ізраїльських вояків (відео) [ Редагувати ]
Бойовики палестинського радикального руху ХАМАС взяв у полон 57 ізраїльських солдатів. У ході зіткнень також убито главу регіону Шаар-ха-Негєв. Про це повідомив ліванський телеканал Al mayadeen.
Раніше ізраїльські ЗМІ писали, що ХАМАС заявив про захоплення в заручники військових.
Видання Ynet також цитувало слова палестинського журналіста, який зайшов у поселення Нір Оз разом бойовиками, про "викрадення та вбивство мирних жителів та солдатів". У полон потрапила принаймні одна жінка-військова.
Бійці ХАМАС влаштували пряму трансляцію на Facebook з полоненими мирними жителями, яких захопили під час нападу. Про стан цих людей зараз нічого не відомо. Вони також продовжують публікувати кадри з ізраїльськими військовими, яких змогли взяти в полон.
Видання Ynet додає, що щонайменше у двох точках Ізраїлю бойовики утримують заручників. Армія країни (ЦАХАЛ) та поліція перебувають поблизу захоплених бойовиками будівель та блокують вулиці.
У місті Сдерот бойовики відкрили вогонь по перехожим, передає Al Jazeera. Місцеві ЗМІ також повідомляють, що терористи підпалюють будинки поселеннях поряд з сектором Гази.
Поліція Ізраїлю закликала громадян дотримуватися їх вказівок. Посольство України в Ізраїлі радить українцям зберігати пильність та дослухатися рекомендацій ізраїльских органів влади. У разі повітряної тривоги - ховатися у бомбосховищах. Кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 22, поранених - 545.
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