Бойовики палестинського радикального руху ХАМАС взяв у полон 57 ізраїльських солдатів. У ході зіткнень також убито главу регіону Шаар-ха-Негєв. Про це повідомив ліванський телеканал Al mayadeen.

Раніше ізраїльські ЗМІ писали, що ХАМАС заявив про захоплення в заручники військових.

Видання Ynet також цитувало слова палестинського журналіста, який зайшов у поселення Нір Оз разом бойовиками, про "викрадення та вбивство мирних жителів та солдатів". У полон потрапила принаймні одна жінка-військова.

Бійці ХАМАС влаштували пряму трансляцію на Facebook з полоненими мирними жителями, яких захопили під час нападу. Про стан цих людей зараз нічого не відомо. Вони також продовжують публікувати кадри з ізраїльськими військовими, яких змогли взяти в полон.

Видання Ynet додає, що щонайменше у двох точках Ізраїлю бойовики утримують заручників. Армія країни (ЦАХАЛ) та поліція перебувають поблизу захоплених бойовиками будівель та блокують вулиці.

У місті Сдерот бойовики відкрили вогонь по перехожим, передає Al Jazeera. Місцеві ЗМІ також повідомляють, що терористи підпалюють будинки поселеннях поряд з сектором Гази.

Поліція Ізраїлю закликала громадян дотримуватися їх вказівок. Посольство України в Ізраїлі радить українцям зберігати пильність та дослухатися рекомендацій ізраїльских органів влади. У разі повітряної тривоги - ховатися у бомбосховищах. Кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 22, поранених - 545.

Вранці рух ХАМАС розпочав ракетні обстріли території Ізраїлю. Командувач військовим крилом організації Мухаммед ад-Дейф пояснив початок бойових дій нападами на мечеть Аль-Акса, а їхня мета - створення палестинської держави.

Раніше армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" в палестинському секторі Газа. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант назвав це "війною" та пообіцяв, що країна її виграє.